Люди хотят получить ключи от своего жилья. ФОТО: из видеообращения местных жителей

Прокуратура Ярославской области организовала проверку после обращения обманутых дольщиков в поселке Щедрино. Местные жители разместили это видеообращение в соцсетях.

- Мы просим помощи у нашего правительства, чтобы нас защитили, потому что наши дома на замках, - начали свое обращение ярославцы.

Одна из женщин рассказала свою историю.

- В марте 2021 года я покупала квартиру. Обещали через три месяца сдать. Эти три месяца длились ровно два года. Дом введен в эксплуатацию в ноябре 2022 года. Поставлен на кадастровый учет в январе 2023 года. Застройщик нам ключи не отдает – полностью дом уже введен, внутри там все готово. Единственное что – не подключен газ. Застройщик обещает нас из месяца в месяц дать ключи, но это уже длится много времени, - сказала женщина.

Речь идет о строениях 50 и 51 в поселке Щедрино. Люди недовольны происходящим и устали ждать ключей от своего жилья.

- Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам социальных сетей о нарушении прав участников долевого строительства жилья в посёлке Щедрино Ярославского района. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о долевом участии в строительстве. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет региона также организовал собственную проверку.