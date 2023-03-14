В Ярославле началась подготовка к Дню Победы и Дню города

В этом году День города Ярославля отметят 27 мая. Фото: Мэрия Ярославля

На общегородском совещании мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил о начале подготовки к двум главным праздникам мая – Дню Победы и Дню города. В этом году День города будут отмечать в последнюю субботу месяца – 27 мая.

Оргкомитеты для подготовки программ уже созданы. Мэр Ярославля попросил присоединиться к подготовке и предприятия города. Они должны привести в порядок свои территории и подготовить свои мероприятия и к 9 Мая, и к 27 мая.

В прошлом году День города Ярославля официально закрепили за определенным днем – последней субботой мая. Многие ярославцы восприняли негативно идею перенести праздник на август или сентябрь – в предыдущие годы это пришлось сделать сначала из-за пандемии, потом из-за специальной военной операции.