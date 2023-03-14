Семь школ Ярославля расторгли энергосервисные контракты из-за холода в классах

Температуру в классах выходил проверять детский омбудсмен. ФОТО: группа "Омбудсмен Ярославии" ВКонтакте

Семь образовательных учреждений Ярославля – школы №№12, 17, 48, 55, 59, 74 и гимназия №3 – расторгли энергосервисные контракты с ООО «Теплоэнергосервис». Компания, в погоне за экономией, не обеспечила в классах нужный температурный режим.

- В рамках контрактов подрядчику необходимо было своевременно и надлежащим образом осуществлять энергосберегающие мероприятия, направленные на достижение экономии тепловой энергии при соблюдении температурных режимов в помещениях заказчиков. В холодный и теплый периоды года установлена температура не ниже 18 и не более 28 градусов, при отсутствии детей в помещениях должна поддерживаться температура не ниже 15 градусов, - сообщили в Управлении ФАС по Ярославской области.

Однако нужный температурный режим не соблюдался. Например, в январе во многих кабинетах и коридорах школы №48 температура не превышала 10 градусов. Не успев вернуться с каникул, ученики стали уходить на больничные.

В итоге компания была включена в реестр недобросовестных поставщиков – в ближайшие два года она не имеет права принимать участие в закупках.