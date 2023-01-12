Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 января 2023 6:26

Школа Ярославля замерзает из-за желания энергосервисной компании сэкономить на отоплении

Температура в кабинетах и коридорах около 10 градусов
Полина Вачнадзе
Температура в классах школы №48 Ярославля не превышала 10 градусов. ФОТО: группа "Омбудсмен Ярославии" ВКонтакте

Температура в классах школы №48 Ярославля не превышала 10 градусов. ФОТО: группа "Омбудсмен Ярославии" ВКонтакте

Родители учеников школы №48 Ярославля пожаловались на то, что их дети замерзают в классах. С наступлением 30-градусных морозов ситуация только усугубилась.

На место выехал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области и проверка подтвердила слова родителей. В большинстве кабинетов и в коридорах температура не превышает +10 градусов, что не соответствует санитарно-эпидемиологическим требования.

- Кроме того, температура теплоносителей в отопительной системе также значительно меньше предельной нормы, - уточнили в аппарате детского омбудсмена.

Специалисты составят свое заключение. Органы власти должны будут принять меры. Тем более, это уже второй случай в городе, когда энергосервисная компания, желая оптимизировать затраты по теплообеспечению, предоставляла некачественную услугу.