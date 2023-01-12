Школа Ярославля замерзает из-за желания энергосервисной компании сэкономить на отоплении

Температура в классах школы №48 Ярославля не превышала 10 градусов. ФОТО: группа "Омбудсмен Ярославии" ВКонтакте

Родители учеников школы №48 Ярославля пожаловались на то, что их дети замерзают в классах. С наступлением 30-градусных морозов ситуация только усугубилась.

На место выехал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области и проверка подтвердила слова родителей. В большинстве кабинетов и в коридорах температура не превышает +10 градусов, что не соответствует санитарно-эпидемиологическим требования.

- Кроме того, температура теплоносителей в отопительной системе также значительно меньше предельной нормы, - уточнили в аппарате детского омбудсмена.

Специалисты составят свое заключение. Органы власти должны будут принять меры. Тем более, это уже второй случай в городе, когда энергосервисная компания, желая оптимизировать затраты по теплообеспечению, предоставляла некачественную услугу.