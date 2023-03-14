В Ярославской области определили 18 паводкоопасных участков

На данный момент гидрологическая обстановка на водоемах Ярославской области стабильная. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославской области начали готовиться к весеннему половодью. Определены 18 паводкоопасных участков, которые находятся в девяти районах, в том числе в населенных пунктах, СНТ и на дорогах.

- Проанализирована готовность органов местного самоуправления к прохождению паводкового периода в Ярославле, Рыбинске, Рыбинском, Тутаевском, Ярославском, Некрасовском, Ростовском районах и Переславле-Залесском, - сообщил заместитель губернатора региона Андрей Колядин. – Предусмотрена расчистка ливневой канализации протяженностью свыше 50 километров, 24 километров водопропускных канав, около 1,5 тысячи водопропускных труб.

На данный момент гидрологическая обстановка на водоемах Ярославской области стабильная и в ближайшее время вряд ли изменится.

- Раз в две недели проводятся маршрутные обследования затороопасного участка Горьковского водохранилища в районе Сорокино и Поляны. В настоящее время, по информации Ярославского ЦГМС, неблагоприятных ледовых явлений здесь не зафиксировано, - сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования региона.

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