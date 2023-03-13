В Ярославле продолжается борьба с гололедом

- Городские предприятия усилили борьбу с гололедом, пишет на своей странице в соцсети Артем Молчанов. ФОТО: МБУ Горзеленхозстрой

В Ярославле продолжается уборка города от снега и наледи. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил мэр города Артем Молчанов.

- Городские предприятия усилили борьбу с гололедом. За минувшие сутки больше ста дорожных рабочих и 85 единиц техники вышли на улицы города, - пишет глава Ярославля.

Утром Артем Молчанов дал поручение главам районов вместе с сотрудниками прокуратуры осмотреть территории и оценить качество уборки дворов и наледи с крыш.

Ярославцы, в свою очередь, качество уборки дорог и тротуаров уже оценили. И оценки эти далеки от положительных.

- Существующая стратегия мэрии по уборке тротуаров превращает пешеходов в выживальщиков. А ведь апокалипсис еще даже не наступал, - пишут горожане на странице мэра.