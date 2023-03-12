Мэр Ярославля дал поручения своим заместителям в связи с гололедом. ФОТО: страница Артема Молчанова ВКонтакте

В Ярославле ночью 12 марта температура воздуха стала плюсовой, в город пришло потепление, а вместе с ним дождь и гололед на улицах. Мэр города Артем Молчанов прошел по обледенелым тротуарам и после этого, дал некоторые поручения своим заместителям:

- Оперативно с «Горзеленхозстроем» усилить подсыпку тротуаров и остановок. Как днем, так и ночью;

- Провести работу с директорами социальных учреждений, школ и детских садов, чтобы их территория была безопасна;

- Провести работу с руководителями коммерческих организаций, чтобы на их территории также избежать несчастных случаев.

- Ночью в Ярославле начался дождь. Утром проехал и прошел пешком по тротуарам и дворам города - под ногами гололед. «Горзеленхозстрой» ведет подсыпку, объем работ большой. К вечеру нас ждет похолодание и минусовая температура, - отметил мэр города Артем Молчанов. - Также поручил главам администраций районов усилить взаимодействие с управляющими компаниями и ТСЖ. Они должны качественно выполнять свои обязанности и провести противогололедную подсыпку во дворах.