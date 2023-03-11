В Ярославле задержали подозреваемого в убийстве мужчины на улице Труфанова Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле задержали предполагаемого убийцу 31-летнего мужчины. Неделю назад, 2 марта, на улице Труфанова у одного из жилых домов было найдено тело таксиста с 11 ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Следствие выдвинуло несколько версий по произошедшему, каждая из них была отработана. Во время разбирательств, в поле их зрения попал 33-летний местный житель.

- Применив современную криминалистическую технику, сотрудники управления подтвердили причастность злоумышленника к совершению инкриминируемого преступления, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - По данным следствия, у дома по улице Труфанова Дзержинского района города Ярославля, между подозреваемым и ранее ему незнакомым потерпевшим произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений, вследствие которого, злоумышленник вооружившись охотничьим ножом, нанес мужчине удары в область груди. После чего, подозреваемый скрылся с места.

Сейчас подозреваемый изолирован, в ближайшее время ему предъявят обвинение.