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НовостиПроисшествия4 марта 2023 17:07

В Ярославле убили водителя такси

Преступник напал на мужчину и нанес ему 11 ножевых ранений
Полина Вачнадзе
В Ярославле водителя такси убили 11-ю ударами ножа.

В Ярославле водителя такси убили 11-ю ударами ножа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 2 марта на улице Труфанова в Ярославле зарезали 31-летнего водителя такси. Неизвестный напал на мужчину, когда тот выходил из автомобиля, и нанес ему 11 ножевых ранений. С места преступления убийца скрылся.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Известно, что у погибшего остались двое детей.