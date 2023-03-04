В Ярославле убили водителя такси

В Ярославле водителя такси убили 11-ю ударами ножа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 2 марта на улице Труфанова в Ярославле зарезали 31-летнего водителя такси. Неизвестный напал на мужчину, когда тот выходил из автомобиля, и нанес ему 11 ножевых ранений. С места преступления убийца скрылся.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Известно, что у погибшего остались двое детей.