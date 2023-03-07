В Рыбинске скорректировали реверсивное движение по мосту через Волгу Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске скорректировали интервалы реверсивного движения по мосту через Волгу. Вчера, 6 марта, там образовалась огромная пробка, сегодня в администрации сообщили, что проблема была устранена.

— Приоритет в пользу жителей Слипа, поскольку у них нет других вариантов объезда. Фаза адаптивного светофора для этого направления настроена на 15 минут. Средняя задержка в пути, связанная с реверсом, сегодня составляет для жителей Слипа от 8 до 15 минут, - рассказал директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Иван Дубино.

Также Иван Дубино, пояснил, что со стороны улицы Коллективизации временной интервал заезда составляет 7 минут. У жителей Заволжья-1 есть возможность проехать через дамбу и микрорайон Волжский. Вчерашний день показал, что трафик автомобилей в направлении дамбы не сильно возрос. Еще есть альтернатива проехать в сторону Слипа и заехать на мост через улицу Сакко и Ванцетти.

Для транспорта, идущего из центра, выделенная фаза длится 4-8 минут в зависимости от скопления машин.