В Ярославле пройдет неделя памяти Сергея Пускепалиса

В Ярославле пройдет неделя памяти актера и режиссера Сергея Пускепалиса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ярославле с 11 по 16 апреля пройдет неделя памяти актера и режиссера Сергея Пускепалиса. 15 апреля ему исполнилось бы 57 лет.

На протяжении трех сезонов – с августа 2019 года по сентябрь 2022-го – Сергей Витауто был художественным руководителем театра имени Федора Волкова. В память о своем худруке, трагически погибшем 20 сентября прошлого года в ДТП, Первый русский покажет спектакли Сергея Пускепалиса и постановки, идейным вдохновителем которых он являлся.

- При выборе пьес для новых спектаклей он делал упор на качественную драматургию преимущественно отечественных авторов. По его инициативе в Волковском театре были реализованы проекты «Открытый театр», «Театральный салон», «Крупный план». Для работы со школьниками и студентами создан Культурно-образовательный центр имени Ивана Дмитревского – выдающегося русского актера, ближайшего соратника и преемника Федора Волкова, - рассказали в пресс-службе Волковского.

В марте прошлого года Сергей Пускепалис поставил спектакль «Весы», в котором рассказал о чуде прихода в мир нового человека. В августе эту постановку увидели жители Луганска. В рамках недели памяти спектакль «Весы» будет показан в день рождения Сергея Пускепалиса – 15 апреля.

Завершится неделя памяти 16 апреля мюзиклом Валерия Кириллова «Летучий корабль» на музыку Максима Дунаевского. Сергей Пускепалис не увидел эту постановку, но в репертуаре театра она появилась по его инициативе.

Подробнее о программе недели памяти можно узнать на сайте театра.