Жительниц Ярославля поздравят с 8 Марта с телебашни

Всех жительниц Ярославля с Международным женским днем поздравят с главной телебашни региона. Фото: Мэрия Ярославля

Всех жительниц Ярославля с Международным женским днем поздравят с главной телебашни региона. На ней включат архитектурно-художественную подсветку, которая будет сиять 7 и 8 марта.

Как сообщили в Ярославском областном радиотелевизионном передающем центре, на башне появятся светящиеся цветочные композиции и надпись «С международным женским днем! С 8 марта!».

Вчера, 6 марта, в Ярославле включили подсветку на ЛЭП в виде медведя с секирой.