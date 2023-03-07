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НовостиОбщество7 марта 2023 10:06

Жительниц Ярославля поздравят с 8 Марта с телебашни

Главная телебашня региона будет сиять два дня
Полина Вачнадзе
Всех жительниц Ярославля с Международным женским днем поздравят с главной телебашни региона.

Всех жительниц Ярославля с Международным женским днем поздравят с главной телебашни региона.

Фото: Мэрия Ярославля

Всех жительниц Ярославля с Международным женским днем поздравят с главной телебашни региона. На ней включат архитектурно-художественную подсветку, которая будет сиять 7 и 8 марта.

Как сообщили в Ярославском областном радиотелевизионном передающем центре, на башне появятся светящиеся цветочные композиции и надпись «С международным женским днем! С 8 марта!».

Вчера, 6 марта, в Ярославле включили подсветку на ЛЭП в виде медведя с секирой.