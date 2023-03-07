В Ярославле включили подсветку на ЛЭП в виде медведя с секирой

В Ярославле включили подсветку на ЛЭП. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле включили подсветку на ЛЭП в виде символа региона – медведя с секирой.

Сооружение высотой в 31,3 метра и массой более 54 тонн установили на Московском проспекте еще в конце прошлого года. Однако подсветку, состоящую из 2 620 светоточек, запускали только в тестовом режиме. Теперь она будет работать постоянно в темное время суток.

- Эта опора – новый арт-объект на карте Ярославля, еще один видовой, интересный городской символ, – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Мы хотим, чтобы таких объектов у нас становилось больше, и спасибо компании «Россети Центр» за подарок столице Золотого кольца.

Глава региона отметил, что построен новый арт-объект не на бюджетные средства, а на деньги компании «Россети». Рядом с медведем планируют сделать зону отдыха: поставить лавочки, восстановить газон и положить плитку.