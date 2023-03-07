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НовостиПроисшествия7 марта 2023 7:51

В Ярославской области многодетный мужчина выстрели в себя из охотничьего ружья

Следователи проводят проверку
Полина Вачнадзе
В Переславле мужчина выстрелил в себя из ружья.

В Переславле мужчина выстрелил в себя из ружья.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Переславле-Залесском следователи проверяют обстоятельства гибели 48-летнего мужчины. Он выстрели в себя из охотничьего ружья.

- Ушел из жизни прекрасный человек. Отец троих детей. Заботливый муж и просто хороший человек. Вечная память нашему земляку-переславцу, - пишут в соцсетях знакомые Дениса П.

По одной из версий, взять в руки оружие мужчину заставили проблемы в семейной жизни.

В Ярославском областном суде вынесли приговор ярославцу, который после 26 лет совместной жизни застрелил жену из охотничьего ружья. Женщина поплатилась жизнью за то, что решила уйти к другому мужчине.