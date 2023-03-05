В Ярославле вынесли приговор мужчине, который застрелил жену после 26 лет совместной жизни

Ярославца осудили за убийство жены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девять лет строго режима получил 41-летний ярославец за убийство своей жены. В декабре 2021 года мужчина трижды выстрелил в свою супругу из охотничьего ружья «Сайга», два раза – в голову.

Полицию вызвал настоятель местного храма. К нему в одних носках и почти без одежды прибежал перепуганный сын супругов. Мальчик рассказал, что мама с папой начали ссориться и папа достал ружье…

Когда в дом пришли люди, женщина была уже мертва.

- Приговором суда, оставленным без изменений апелляционным определением, подсудимый приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Знакомые рассказывали, что конфликты в семье происходили часто, но в суде мужчина это отрицал. По его словам, с женой они были вместе 26 лет, начали встречаться еще в подростковом возрасте. Если и ссорились, то только по мелочам, но руку на женщину он никогда не поднимал.

А потом произошло то, что заставило его ревновать. Осенью, незадолго до убийства, жена назвала его чужим именем.

- Подсудимый решил проследить за супругой, купил диктофон и стал оставлять его включенным на шкафу, когда уходил из дома, а вечером прослушивал разговоры. Его жена общалась с другом детства, рассказывала по телефону подругам, какой тот хороший и что зовет ее к себе в Италию, - рассказали в Ярославском областном суде.

18 декабря вся семья поехала отдыхать в село Давыдово Ярославского района. По словам обвиняемого, он взял с собой ружье по просьбе сына – мальчик хотел пострелять. И так совпало, что вечером завязался разговор об отношениях. Слово за слово, начался скандал. Когда женщина сообщила, что уходит к матери, мужчина схватил карабин. Как стрелял, не помнит. Но увидев, что жена мертва, взял нож, нанес себе порезы, после чего потерял сознание.

Приговором Ярославского районного суда обвиняемый был осужден на девять лет. Но ни он сам, ни его адвокат с таким решением не согласились, посчитав его чрезмерно суровым. Защита настаивала на том, что убийство было совершено в состоянии аффекта. Однако судебная коллегия Ярославского областного суда пришла к выводу, что действия осужденного квалифицированы правильно и не нашли оснований для изменения приговора.