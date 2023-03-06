В Угличе супруги отдали мошенникам 1,8 миллиона рублей и выставили свою квартиру на продажу

Угличане остались без денег и чуть было не лишились квартиры. Фото: Полина Вачнадзе

Муж и жена из Углича стали очередными жертвами мошенников. Супруги остались без крупной суммы денег, большая часть которой была взята в кредит, и чуть было не лишились квартиры.

В начале февраля на сотовый женщины позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов. Будущей жертве обмана сообщили, что на ее имя кто-то пытается оформить кредит, и чтобы избежать неприятных последствий, нужно выполнить ряд действий.

- Выполняя указания звонивших, супруги через банкомат в Угличе перевели на указанный мошенниками счет 600 тысяч рублей. Затем в течение двух недель оформили кредиты на различные суммы в банках Углича и Ярославля, обналичили средства и перевели их на различные счета, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. – Мошенники уверяли мужчину, что через несколько дней он получит банковскую карту, на которой будут находиться все деньги с «безопасных» счетов.

После того, как деньги пенсионеров оказались у них в кармане, злоумышленники покусились на квартиру пожилых людей. Аферисты запугали мужа и жену тем, что их жилье якобы выставлено на продажу. И предложили «нейтрализовать план преступников», действительно продав квартиру. Угличане уже обратились в риэлтерское агентство, но тут преступники прокололись, отправив супругам пустую банковскую карту. Это вызвало у пенсионеров подозрения и они наконец-то обратились в полицию.

- Общий ущерб составил 1 миллион 826 тысяч рублей. Квартиру продать потерпевшие не успели. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в полиции.

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