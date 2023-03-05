В центре Рыбинска опора освещения упала на дорогу

Опора освещения в Рыбинске упала на дорогу и повредила автомобиль. Фото: Администрация Рыбинска

Вечером 4 марта на улице Крестовой в Рыбинске произошло ЧП: упала опора освещения упала на проезжую часть, задев проезжающий мимо автомобиль. К счастью, никто не пострадал.

- Штанговые токоприемники троллейбуса сошли с контактной сети и потянули за собой поперечные растяжки, - объяснил, что случилось, глава города Дмитрий Рудаков.

На месте работают городские службы и "Рыбинскэлектротранс". Аварию должны ликвидировать в ближайшее время.

87 стилизованных столбов на Крестовой установили во время масштабного ремонта улицы в 2019 году. Элементы для опор поставляли в Рыбинск семь поставщиков из разных регионов страны.