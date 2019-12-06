Улицу Крестовую в Рыбинске сегодня открыли для транспорта

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-06T10:07:23+03:00

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Такое благоустройство в исторической части города проводилось впервые, год ушел на то, что заменить на Крестовой инженерные коммуникации, проложить новые трассы кабельной канализации, отремонтировать колодцы, положить новый асфальт… Общая площадь отремонтированных и замощенных плиткой тротуаров составила 7000 квадратных метров.

Установлены светофоры и новые дорожные знаки уменьшенного размера – они вписываются в окружающую среду и не загромождают исторический центр.

На участке от Соборной площади до улицы Луначарского установлено 87 стилизованных столбов. Они держат контактную сеть для троллейбусов и кронштейны с новыми светильниками над пешеходной зоной и проезжей частью. Кстати, элементы для опор поставляли в Рыбинск семь поставщиков из разных регионов страны и была проделана большая, но не видимая простым рыбинцам, работа по выстроению логистической связи между всеми субподрядчиками.

Кроме того, в рамках благоустройства от Соборной площади до Ломоносова высажено 57 лип и кленов. Еще 28 деревьев посадят в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU