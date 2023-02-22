В Ярославле девушку, которая пыталась сжечь центр гуманитарной помощи, отправили под стражу

Ярославне предъявлено обвинение в покушении на совершении террористического акта. Фото: Артем КИЛЬКИН

19-летнюю Валерию З., которая, по версии следствия, собиралась поджечь пункт сбора гуманитарной помощи в Карабихе, арестовали на два месяца – до 16 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Валерии предъявлено обвинение в покушении на совершении террористического акта.

По данным правоохранительных органов, девушка выполняла задания службы безопасности Украины: предоставляла сведения о пунктах сбора мобилизованных и гуманитарной помощи, делала фотографии этих зданий. За «сотрудничество» ярославна получила вознаграждение – называется сумма в 7 тысяч рублей.

Как сообщает Рен-ТВ, задержали девушки при попытке поджечь пункт сбору гуманитарки. При осмотре у нее изъяли бутылку с бензином.