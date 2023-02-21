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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 11:38

В Ярославле задержали девушку, которая по заданию СБУ планировала сжечь пункт гуманитарной помощи

Также задержанная передавала службе безопасности Украины определенную информацию
Полина Вачнадзе
В Ярославле за сотрудничество со службой безопасности Украины задержана 19-летняя девушка.

В Ярославле за сотрудничество со службой безопасности Украины задержана 19-летняя девушка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле за сотрудничество со службой безопасности Украины задержана 19-летняя девушка. Ярославна призналась, что за вознаграждение передавала сотруднику СБУ информацию об определенных объектах – пунктах сбора мобилизованных и гуманитарной помощи. За эти сведения ей перечислили 7 тысяч рублей.

Задержана девушка была около пункта сбора гуманитарки в Карабихе. Вместе со своим подельником, сообщает Рен-ТВ, она пыталась сжечь помещение. При досмотре у подозреваемый обнаружили бутылку с бензином.