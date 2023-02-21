Губернатор Ярославской области вернулся из зоны СВО

Губернатор Михаил Евраев отвез гуманитарный груз бойцам-ярославцам в Запорожскую область. Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев вернулся из войсковой части Запорожской области, где сейчас проходят службу мобилизованные ярославцы.

- Наши ребята располагаются в основном в трех разных местах дислокации, помогаем всем без исключения. В этот раз отвозили гуманитарный груз нашим мобилизованным и добровольцам в Запорожской области. Поговорили с ребятами, обсудили проблемы, зафиксировали личные вопросы, просто очень тепло пообщались. Настроение у парне нормальное, боевое, - сказал глава региона.

Военнослужащим передали радиостанции, квадрокоптеры, тепловизоры, противодронные ружья, окопные и блиндажные печи, бензогенераторы, бензопилы, сварочные аппараты, слесарный инструмент, маскировочные сети, флисовые костюмы и термобелье и многое другое. А еще привезли письма со словами поддержки от ярославских школьников.

16 февраля из украинского плена освободили 101 военнослужащего. Среди них - двое ярославцев.