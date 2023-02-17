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НовостиОбщество17 февраля 2023 6:40

Двух жителей Ярославской области освободили из украинского плена

Им будет оказана медицинская и психологическая помощь
Полина Вачнадзе
В числе освобожденных из плена россиян - двое ярославцев. Скриншот с видео, страница Сергея Бабуркина ВКонтакте

В числе освобожденных из плена россиян - двое ярославцев. Скриншот с видео, страница Сергея Бабуркина ВКонтакте

101 российский военнослужащий вернулся из украинского плена, сообщили Министерство обороны РФ. Среди освобожденных – двое жителей Ярославской области.

- Благодарю за личное участие в освобождении Федерального Уполномоченного, Татьяну Москалькову. Связался с родными, успокоил и поблагодарил за проявленное терпение. По всем остальным нашим парням, находящимся в плену, продолжаем работу и с нетерпением ждем домой, - сказал Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Прежде чем вернуться домой, мужчины пройдут реабилитацию в московских госпиталях. Там им окажут и медицинскую, и психологическую помощь.

За помощью к ярославскому омбудсмену родственники военнопленных обратились в начале февраля. Им прислали видео и фото, подтверждающие то, что их родные находятся в неволе.