Два жителя Ярославской области попали в украинский плен

Два жителя Ярославской области оказались в плену у украинских военных. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Два жителя Ярославской области оказались в плену у украинских военных. Данную информацию подтвердили в правительстве региона.

- Губернатор Михаил Евраев поручил направить в Национальный центр управления обороной обращение, с просьбой оказать содействие в освобождении из плена двух граждан, жителей области, - сообщили в пресс-службе правительства.

Имена пленных не называют. Известно, что они жители Ростовского района и на СВО были призваны в рамках частичной мобилизации.

К решению вопроса подключился и уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. Родственники пленных обратились к нему за помощью в начале февраля. Они получили видеоролики и фотографии, из которых следует, что мужчины – в плену.

- Сергей Бабуркин направил информацию Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. При содействии российского омбудсмена в 2022 году было проведено более 30 обменов военнопленными, в результате которых около 1000 человек с каждой стороны вернулись на родину. В частности, 6 декабря при содействии Татьяны Москальковой удалось оперативно освободить из плена военнослужащего из Рыбинска, - сообщили в аппарате ярославского омбудсмена.