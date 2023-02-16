В Ярославле на Угличской улице час тушили горевший автобус

В Ярославле сгорел автобус. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле вновь горел общественный транспорт. ЧП произошло на Пятерке – недалеко от пересечения улиц Угличской и Добрынина. Загорелся пассажирский автобус ПАЗ, который только вышел на линию.

- Сообщение о возгорании поступило в 05:22. К месту пожара были направлены все необходимые силы и средства: 2 единицы техники и 8 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Тушили ПАЗ больше часа – ликвидировать пожар удалось только к 06:44. Огонь полностью уничтожил автобус. А вчера, 15 февраля, КП-Ярославль писала о сгоревшем на улице 1905 года троллейбусе.

- Что ни день, то новость про горящий транспорт. Уже страшно становится. Как же добираться до пункта назначения? Или садясь в транспорт молиться? – пишут ярославцы.

- Ныне визитная карточка города – горящий общественный транспорт.

- Естественный отбор в транспортной реформе.

- Ну, хоть бы раз удивили. Например: сегодня никто не сгорел, не сломался и не попал в аварию. Но тогда это будет уже не Ярославль.