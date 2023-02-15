Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 февраля 2023 6:01

В Ярославле сгорел троллейбус

ЧП произошло вечером 14 февраля на остановке в Дзержинском районе
Полина Вачнадзе
В Ярославле на остановке сгорел троллейбус. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле на остановке сгорел троллейбус. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Дзержинском районе Ярославля вечером 14 февраля загорелся троллейбус. ЧП произошло около 17:30 на улице 1905 года, на конечной остановке. Пассажиров в салоне не было, только водители и кондуктор, которые успели выбежать на улицу.

Общественный транспорт, полностью охваченный пламенем, засняли на видео очевидцы. Пожарные приехали быстро, но к этому времени машина уже полностью сгорела.

Сейчас прокуратура области проводит проверку.

- Будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая безопасность пассажирских перевозок. При наличии оснований примем меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры.