В Ярославле сгорел троллейбус

В Ярославле на остановке сгорел троллейбус. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Дзержинском районе Ярославля вечером 14 февраля загорелся троллейбус. ЧП произошло около 17:30 на улице 1905 года, на конечной остановке. Пассажиров в салоне не было, только водители и кондуктор, которые успели выбежать на улицу.

Общественный транспорт, полностью охваченный пламенем, засняли на видео очевидцы. Пожарные приехали быстро, но к этому времени машина уже полностью сгорела.

Сейчас прокуратура области проводит проверку.

- Будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая безопасность пассажирских перевозок. При наличии оснований примем меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры.