В Ярославле сгорела баня у яхт-клуба «Адмирал»

В центре Ярославля сгорела баня на территории яхт-клуба. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В центре Ярославля вчера, 14 февраля, произошел крупный пожар в районе яхт-клуба «Адмирал». Как сообщили в региональном Управлении МЧС, загорелось плавсредство, переоборудованное под баню.

- Сообщение о возгорании по адресу Московский проспект, 1г поступило в 21:37. К месту направили необходимые силы и средства: 7 единиц техники и 26 человек личного состава. Ликвидирован пожар был в 23:15, - утонили в ведомстве.

В бане, площадью в 60 квадратных метров, повреждены стены, кровля и полы. Пострадавших нет.

Вечером того же дня в Ярославле на улице 1905 года сгорел троллейбус.