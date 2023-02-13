Глава Ярославской области прокомментировал пожар на газопроводе в Мышкинском районе

На месте ЧП в Мышкинском раоне продолжают работать специалисты. Скриншот с видео, группа "Мышкин Подслушано" ВКонтакте

На резервной нитке газопровода "Ухта-Торжок-3", где вечером 13 февраля произошел пожар, продолжают работать специалисты.

- Горение ликвидировано, пострадавших нет. Газопровод транзитный, в населенные пункты топливо подается в полном объеме, - сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Как пояснили в региональном Управлении МЧС, произошла разгерметизация трубопровода, газ вышел и воспламенился. Когда на место прибыли пожарные, горения не было.

В Вологодской области сегодня, 13 февраля, произошел пожар на газопроводе в Нюксенском районе. Факельное горение наблюдалось на участке вблизи КС-15 «Газпром трансгаз Ухта»