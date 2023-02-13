В Ярославской области произошел пожар на газопроводе.
В Мышкинском районе Ярославской области 13 февраля около семи вечера на резервной ветке магистрального газопровода начался пожар.
- Произошла разгерметизация трубопровода. Газ вышел и воспламенился, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области. - При прибытии первых подразделений был обнаружен разрыв газопровода, горения не было. Диаметр примерно метр.
На месте работали 4 единицы техники и 16 человек личного состава.
Пострадавших, к счастью, нет, угрозы для населения тоже.
- В настоящий момент горение полностью ликвидировано. Газопровод транзитный, а значит ситуация никак не скажется на газоснабжении района, - прокомментировал ЧП глава Ярославской области Михаил Евраев.
Утром 13 февраля аналогичное ЧП произошло в Нюксенском районе Вологодской области.
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