В Ярославской области произошел пожар на газопроводе.

В Мышкинском районе Ярославской области 13 февраля около семи вечера на резервной ветке магистрального газопровода начался пожар.

- Произошла разгерметизация трубопровода. Газ вышел и воспламенился, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области. - При прибытии первых подразделений был обнаружен разрыв газопровода, горения не было. Диаметр примерно метр.

На месте работали 4 единицы техники и 16 человек личного состава.

Пострадавших, к счастью, нет, угрозы для населения тоже.

- В настоящий момент горение полностью ликвидировано. Газопровод транзитный, а значит ситуация никак не скажется на газоснабжении района, - прокомментировал ЧП глава Ярославской области Михаил Евраев.

Утром 13 февраля аналогичное ЧП произошло в Нюксенском районе Вологодской области.

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