В Ярославле на уборку дорог от снега не хватило более миллиарда рублей

Некачественная уборка дорог и тротуаров от снега и льда, привели к тому, что на улицах травмы получили более 2,5 тысяч человек. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской областной прокуратуре озвучили результаты проверки, которую провели после многочисленных жалоб на некачественную уборку снега и льда. Недостаточное финансирование работ и, как следствие, некачественная уборка дорог и тротуаров от снега и льда, привели к тому, что на улицах травмы получили более 2,5 тысяч человек.

В этом году на уборку Ярославля требовалось около двух миллиардов рублей, но в городском бюджете заложили только 800 миллионов. В Рыбинске недофинансирование составило 50 миллионов – вместо 187 миллионов выделили 137.

Катастрофически не хватает дорожной техники и людей. В Ярославле вместо 335 дворников работают лишь 96. Не достает 48 единиц техники.

Всего прокуратура выявила 255 нарушений, выдала 80 представлений, поджала два иска. По результатам проверок возбуждено 32 административных дела и одного уголовное.

- Подрядчик предоставлял документы, из которых следовало, что работы выполнены качественно и в соответствии с требованиями. Однако контрольная проверка с ГИБДД показала, что работы не выполняются, - сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ярославской области Владимир Китаев.