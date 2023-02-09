За зиму больше 2,5 тысяч жителей Ярославской области травмировались из-за гололеда

В 2023 году на уборку Ярославля необходимо более двух миллиардов рублей Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Сегодня, 9 февраля, в прокуратуре Ярославской области состоялась встреча с представителями СМИ. Тема актуальная и животрепещущая – уборка города. Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ярославской области Владимир Китаев и его заместитель Кристина Бурыкина озвучили важные цифры и нарушения, связанные с недобросовестной уборкой города и региона.

По результатам проверки, которую организовала прокуратура Ярославской области, за два прошедших зимних месяца больше 2,5 тысяч местных жителей травмировались из-за гололеда.

- Проверки показали, что отсутствие необходимого финансирования на сумму более одного миллиарда рублей привели к недостаточности технических и трудовых ресурсов, а также необходимых материалов для уборки города. Следствием этого стало ненормативное содержание дорог, это привело к травмированию более 2,5 тысяч граждан, - подчеркнула Кристина Бурыкина.

Один из главных факторов некачественной уборки города – недофинансирование. Например, в Рыбинском районе для очистки дорог и улиц требуется 187 миллионов рублей, а бюджетом предусмотрено только 137, то есть на 50 миллионов рублей меньше, чем нужно на самом деле. В Переславле на уборку города выделили 44 миллиона вместо 54, а в Гаврилов-Ямском районе недофинансирование составило более двух миллионов рублей.

В прокуратуре Ярославской области состоялась встреча с представителями СМИ Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В 2023 году на уборку Ярославля необходимо более двух миллиардов рублей, однако, на сегодняшний день в городском бюджете на эти цели заложено только 800 миллионов. Для того, чтобы в полной мере покрыть все затраты – техника, зарплаты, расходный материал – этих денег недостаточно.

- Дороги должны быть полностью убраны по окончании снегопада в период от 3 до 12 часов в зависимости от категории дороги. При этом, результатом данной уборки должно являться полное отсутствие снега на проезжей части, а также на тротуарах, - сказал Владимир Китаев. – Однако повсеместно данные требования государственных стандартов игнорируются на территории региона.

Также Владимир Китаев отметил, что наибольшая нехватка дорожной техники зафиксирована в Ярославле. Для качественной уборки города не достает 48 единиц техники. Помимо этого, существует дефицит и человеческих ресурсов. Сейчас в Ярославле не хватает 335 работников для уборки улиц. На данный момент в этой сфере трудятся лишь 96 человек.

- На сегодняшний день установлен факт предъявления одним из подрядчиков в территориальную администрацию актов выполненных работ, которые фактические не выполнялись. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ярославской области Владимир Китаев.