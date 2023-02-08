В Ярославле отремонтируют оба корпуса детского сада №111

Мэрия за счет бюджета отремонтирует корпуса детсада №111. Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 7 февраля, КП-Ярославль рассказывала о двух корпусах детского сада №111 Ярославля. Их ввели в эксплуатацию в 2019-м и 2020 годах, но на фасадах и в помещениях уже появились трещины, есть проблемы с работой теплоузлов, подвалы затапливает, а тротуарная плитка «поехала».

Сначала на место выехали активисты регионального отделения ОНФ, потом состоянием зданий детского сада заинтересовались правоохранительные органы. Сегодня, 8 февраля, в дошкольном учреждении побывали представители мэрии города.

- Учреждение находится на гарантии, подрядная организация обязана произвести необходимые работы, но свои гарантийные обязательства не выполняет. Подрядчику предъявлена претензия, сейчас идут судебные разбирательства, - рассказал директор Агентства по строительству Виталий Кук.

За счет городского бюджета ремонт в детсаду будет проведен. Но начнется он только весной, так как большую часть работ можно проводить только при плюсовых температурах.

Как отметили в мэрии, существующие проблемы угрозу для малышей не представляют. Сейчас один корпус посещают 140 воспитанников, второй – 120.