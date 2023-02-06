В Ярославле разваливается новый детский сад, на строительство которого потратили 188 миллионов рублей

Сад в Ярославле, построенный за 188 миллионов рублей, уже разваливается. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

В Ярославле по швам трещат корпуса детского сада №111, построенные в 2019-м и 2020 годах по нацпроекту. Строительство корпуса на Ленинградском проспекте обошлось бюджету в 90,4 миллиона рублей, на корпус на улице Панина потратили 97,3 миллиона. И им уже нужен ремонт.

На место выехали активисты регионального отделения ОНФ и представители «Губернаторского контроля».

- К нам обратились ярославцы, у которых здания вызывают шок, депрессию и вспышки гнева. Мы увидели, почему, - рассказали и показали в ОНФ.

В подвалах уже все гниет и разваливается. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Один корпус оказался краше другого. Здание на Ленинградском проспекте и снаружи, и внутри уже покрыто трещинами и характер этих дефектов, по мнению специалистов, намекает на несоблюдение технологий. Вентиляция здесь работает как кондиционер – обдувает детей и воспитателей холодом. В тепловых пунктах что-то неисправно, что-то перепутано местами. В итоге температура полов всегда стоит на максимуме – 60 градусов. Поэтому дети, хотят они того или не хотят, постоянно играют в занимательную игру «Пол – это лава». А в садике на Панина другая проблема – здесь отопление постоянно отключается и запускать его приходится вручную.

Трещины и снаружи, и внутри помещений. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Плесень, судя по всему, скоро станет в детском саду №111 постоянным гостем – в подвалах стоит вода, стены отсыревают, металл ржавеет. Есть проблемы и с тротуарной плиткой, бордюрами.

- Претензионная работа, которая ведется с подрядчиками, на данный момент результатов не принесла. Мы подготовили обращение к губернатору, просим его разобраться в ситуации и принять меры, - говорит активист ОНФ Вениамин Сергеев.