В Ярославле трамваи планируют сделать привлекательнее автомобилей

13 февраля комитет областной Думы по экономической политике будет рассматривать законопроект о трамвайной концессии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле скоро начнется модернизация трамвайного сообщения. В планах – сделать трамваи привлекательнее личного транспорта и таким образом как минимум в два раза увеличить пассажиропоток.

13 февраля комитет областной Думы по экономической политике будет рассматривать законопроект о трамвайной концессии. Соглашение между региональным правительством и московской компанией, которая взялась за модернизацию ярославского трамвая, было подписано в конце декабря.

Срок действия соглашения – 20 лет. Проект будет реализовываться поэтапно, подготовительные работы начнутся уже в этом году. Через два года Ярославль должен получить обновленную трамвайную сеть с современными машинами и цифровизацией всех ключевых процессов.

Как сообщили в правительстве области, концессионер должен будет модернизировать 45,3 километра трамвайных путей, восемь тяговых подстанций, два путепровода, трамвайное депо и приобрести 47 односекционных низкопольных трамваев, комфортных в том числе для маломобильных групп населения.

Общий объем инвестиций в модернизацию оценивается в 19,7 миллиардов рублей.