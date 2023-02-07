Следственный комитет и прокуратура проверяют разваливающийся детсад в Ярославле

Корпуса детсада в Ярославле начали трещать по швам. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

СКР по Ярославской области и региональная прокуратура занялись проверкой детского сада №111.

Корпуса, построенные по нацпроекту в 2019-м и 2020 годах за 188 миллионов рублей, уже приходят в упадок. На место выехали активисты областного отделения Народного фронта и «Губернаторского контроля», и от увиденного они пришли в шок. Трещины на стенах, сбои в системе отопления, вода в подвалах – это лишь небольшая толика того, что предстало перед глазами проверяющих.

Теперь с полученной информацией работают правоохранительные органы.

- Организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия незамедлительно организован выезд следователя, осмотрено помещение, опрашивается персонал, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В дело включилась и прокуратура.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности пребывания в образовательной организации, а также законодательства о закупках товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил ситуацию на контроль, - сказали в ведомстве.