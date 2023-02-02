Дети из Ярославского района смогут записываться в сады и школы Ярославля

Обсудили вопрос приема детей из Ярославского района в городские школы и сады. Фото: Владимир ВОРСОБИН

На совместном рабочем совещании руководства Ярославля и Ярославского района помимо транспортной проблемы и путей ее решения обсудили и вопрос приема детей из района в городские школы и сады.

- Родители должны иметь возможность выбирать детсады и школы, расположенные рядом, вне зависимости от того, к кому эти объекты относятся. Договорились в этом месяце заключить соглашение между городом и районом и определить правила приема, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.