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НовостиОбщество2 февраля 2023 12:55

Дети из Ярославского района смогут записываться в сады и школы Ярославля

Между городом и районом по этому вопросу будет заключено соглашение
Полина Вачнадзе
Обсудили вопрос приема детей из Ярославского района в городские школы и сады.

Обсудили вопрос приема детей из Ярославского района в городские школы и сады.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

На совместном рабочем совещании руководства Ярославля и Ярославского района помимо транспортной проблемы и путей ее решения обсудили и вопрос приема детей из района в городские школы и сады.

- Родители должны иметь возможность выбирать детсады и школы, расположенные рядом, вне зависимости от того, к кому эти объекты относятся. Договорились в этом месяце заключить соглашение между городом и районом и определить правила приема, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.