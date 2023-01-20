На границе Заволжского и Ярославского районов планируют построить 60 многоквартирных домов

В Ярославском районе, на границе с Заволжским районом, планируют построить 60 многоквартирных домов. ФОТО: администрация Ярославского района

В Ярославском районе, на границе с Заволжским районом, планируют построить 60 многоквартирных домов. Проекты планировки и межевания опубликованы здесь. Судя по документам, новые жилые комплексы появятся в деревне Ермолово и в поселке Красный Бор.

В Ермолово под строительство 32-х домов выделено 28,7 гектара, в Красном Бору на 16 гектарах собираются разместить 28 домов в 5-6 этажей.

Жители и Заволжского, и Ярославского районов не в восторге от перспективы обзавестись новыми соседями. Если новые дома все же построят, но число жителей увеличится примерно на 7 тысяч человек.

- Нам утром и так не выехать на Машиностроителей. Мало того, что детей надо развозить по школам и детсадам, так как у нас их нет, так еще и на работу надо успеть. Нам не хватает электричества и газа. А что будет, если стройка начнется, - возмущается Яна Н.

Ярославцы предлагают чиновникам хотя бы недолго пожить с семьями в Красном Бору, где нет ничего, кроме домов. Чтобы понять, как живется людям, когда поблизости нет элементарных благ цивилизации.

Обсуждения данных проектов на сайте администрации Ярославского района продлятся до 9 февраля.