В Ярославской области стоимость квартир в новостройках за год выросла на треть

Одним из лидеров по строительству является Ярославский район. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области за последний год существенно повысилась стоимость жилья в новостройках. По сравнению с январем 2022 года цена выросла на 35,3%. По данным Единого ресурса застройщиков, средняя стоимость одного квадратного метра в новом доме сейчас составляет чуть меньше 87 тысяч рублей. Год назад квартиру можно было приобрести за 64,1 тысячи за квадрат.

Сейчас в регионе строится около 100 многоквартирных домов, 77 из них – в Ярославле. Одним из лидеров по возведению многоэтажек является Ярославский район, но местные жители уже начали выступать против такой строительной активности. В районе есть проблемы с оказанием медицинской помощи, не хватает образовательных организаций, то и дело возникают перебои с электричеством, так как мощностей явно недостаточно. С появлением новых домов ситуация только ухудшится.