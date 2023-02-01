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НовостиОбщество1 февраля 2023 11:15

В Ярославской области стоимость квартир в новостройках за год выросла на треть

Средняя цена за квадратный метр равняется 86 708 рублям
Полина Вачнадзе
Одним из лидеров по строительству является Ярославский район.

Одним из лидеров по строительству является Ярославский район.

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области за последний год существенно повысилась стоимость жилья в новостройках. По сравнению с январем 2022 года цена выросла на 35,3%. По данным Единого ресурса застройщиков, средняя стоимость одного квадратного метра в новом доме сейчас составляет чуть меньше 87 тысяч рублей. Год назад квартиру можно было приобрести за 64,1 тысячи за квадрат.

Сейчас в регионе строится около 100 многоквартирных домов, 77 из них – в Ярославле. Одним из лидеров по возведению многоэтажек является Ярославский район, но местные жители уже начали выступать против такой строительной активности. В районе есть проблемы с оказанием медицинской помощи, не хватает образовательных организаций, то и дело возникают перебои с электричеством, так как мощностей явно недостаточно. С появлением новых домов ситуация только ухудшится.