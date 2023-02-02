Tele2 помогает рынку труда

Рынок труда в России продолжает развиваться. ФОТО: ООО «Tele2 Россия»

В прошлом году финалистами рейтинга стали более тысячи компаний – список лучших работодателей по версии HeadHunter за год вырос на 28%.

Рейтинг составлен на основе оценки компаний-участников по трем показателям. Первый – это оценка эффективности HR-процессов работодателя. С помощью анкеты организаторы рейтинга изучали все аспекты работы с персоналом. Второй показатель, который учитывался в рейтинге, – мнение самих сотрудников, их внутренняя оценка и желание рекомендовать компанию в качестве места работы своим друзьям или знакомым. Третий показатель – мнение соискателей.

– Несмотря на вызовы прошлого года, рынок труда продолжает развиваться. Мы видим это по активности соискателей и по их интересу к нашей компании и отрасли в целом. С одной стороны, результаты рейтинга помогают соискателям определиться с выбором на рынке труда и найти ту компанию, в которой они будут работать над востребованным продуктом, ощущать причастность к общему результату, стабильность и заботу. С другой – он помогает нам как работодателю держать руку на пульсе, видеть оценку своей деятельности со стороны, – рассказала заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Елена Иванова.

В пресс-службе оператора отмечают, что сейчас в Tele2 работает 9000 сотрудников в 69 регионах.