В Ярославле мошенники продают билеты на несуществующие спектакли в Волковский театр

В Ярославле мошенники продают билеты на спектакли, которых не будет. ФОТО: Волковский театр

В Ярославле активизировались «культурные» мошенники – они продают билеты на несуществующие постановки театра имени Федора Волкова. Об обмане предупредили в пресс-службе Первого русского.

- Друзья, будьте внимательны. Активизировались мошенники. Они предлагают через свой сайт купить билеты на спектакли, которые якобы будут показываться в феврале в Волковском театре. В перечне такие постановки, как балет «Ромео и Джульетта», «Дядя Ваня», «Лондон шоу» Константина Райкина и другие, - говорится в сообщении.

В администрации напомнили зрителям, что актуальный репертуар опубликован на сайта Волковского театра и приобрести билеты можно либо здесь, либо в кассе, либо у официальных распространителей. Их перечень также можно найти на портале.

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