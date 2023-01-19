Житель Вологодской области заплатил за два билета в ярославский театр 103 тысячи рублей

Житель Вологодской области лишился в Ярославле 103 тысяч рублей. Фото: Полина Вачнадзе

24-летний житель Вологодской области, находясь в Ярославле, угодил в сети мошенников.

Молодому человеку было скучно проводить свободное время в хостеле. На одном из сайтов он познакомился с девушкой и пригласил ее на свидание. Девушка не отказалась, но предложила не просто побродить по улицам, а посетить спектакль ярославского театра.

- В одном из мессенджеров она прислала потерпевшему ссылку для оплаты билетов. Мужчина перешел по ней, ввел реквизиты банковской карты и заплатил за билеты 3 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Но билеты на почту не пришли. Тогда вологодский гость, по совету своей новой знакомой, написал в службу поддержки указанного сайта для возврата денег. Молодому человеку перезвонили и дали инструкцию к действию. Когда он ей воспользовался, со счета исчезли 100 тысяч рублей.

Поняв, что его обманули, потерпевшей обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».