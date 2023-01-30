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НовостиОбщество30 января 2023 13:32

На пост уполномоченного по правам человека в Ярославской области претендуют три кандидата

Срок полномочий Сергея Бабуркина истекает в апреле этого года
Полина Вачнадзе
В Ярославской области выберут уполномоченного по правам человека.

В Ярославской области выберут уполномоченного по правам человека.

Фото: Ярославская областная дума

На должность ярославского уполномоченного по правам человека претендуют три кандидата. Это действующий омбудсмен Сергей Бабуркин, депутат областной Думы Василий Бобков и депутат Думы шестого созыва Сергей Балабаев.

Сначала в ярославском парламенте проверят полученные пакеты документов, после этого список кандидатов направят на согласование федеральному Уполномоченному.

- По результатам согласования, а также с учетом мнения некоммерческих организаций депутаты проведут процедуру избрания регионального Уполномоченного, - сообщили в облдуме.

Срок полномочий действующего ярославского омбудсмена заканчивается в апреле этого года. Сергей Бабуркин занимал этот пост на протяжении пяти лет.