Жители Ростовского района жалуются на горы мусора с пятиэтажный дом

Жители Ростовского района жалуются на горы мусора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростовского района обратились к уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину. Люди жалуются на мусорный полигон, который находится рядом с городом и куда везут отходы из нескольких районов.

Свалка около деревни Увариха существует уже давно - сначала она была муниципальной, затем ее выкупила частная фирма. За несколько последних лет полигон разросся до огромных размеров.

По словам местных жителей, "горы мусора с пятиэтажный дом" стали частью пейзажа. Сюда везут отходы не только из Ростова и Ростовского района, но и из соседнего Переславля и Переславского района, из Борисоглебского района. По мнению ростовцев, привозят к ним и мусор из Подмосковья - во всяком случае, машины с московскими номерами были замечены рядом с полигоном.

- Люди считают, что фирма, занимающаяся эксплуатацией мусорного полигона, не справляется с утилизацией огромного объема мусора. Летом нередко свалка горит и тлеет, и тогда всю округу и Ростов заволакивает пелена едкого дыма. Кроме того, ростовцев очень беспокоит, что свалка все ближе подбирается к реке Ишня, впадающей в озеро Неро, а, значит, ядовитые стоки грозят отравить природные источники и значительно ухудшить качество питьевой воды, - сообщили в аппарате уполномоченного.

Сергей Бубуркин направил в областной департамент охраны окружающей среды запрос, проводились ли проверки этого полигона ТКО и были ли выявлены нарушения в процессе его эксплуатации. Аналогичное обращение получила и Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура.

Проверка показала, что земельный участок, на котором находится полигон ТБО, в нарушении Водного кодекса РФ, частично находится в границах водоохранной зоны реки Ишня.

- Прокуратура внесла представление директору эксплуатирующей полигон организации, по результатам которого предприятием на текущий год запланированы мероприятия по разработке части полигона, находящейся в водоохранной зоне реки. Уполномоченный продолжает контролировать ситуацию. Очевидна необходимость более тщательного соблюдения санитарных норм и правил при функционировании полигона, а кроме того – более современная организация его деятельности по утилизации и захоронению отходов, - сообщили в ведомстве уполномоченного.