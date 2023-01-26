Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 10:59

В Ярославле изменятся маршруты автобусов №№32, 53 и 99

Конечные остановки автобусов будут другими
Полина Вачнадзе
В Ярославле весной изменятся маршруты трех автобусов.

В Ярославле весной изменятся маршруты трех автобусов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле весной изменятся маршруты трех автобусов. По данным департамента транспорта, с 15 апреля автобус №32 будет ходить от гипермаркета «Глобус» до 15-го микрорайона. Сейчас он ездит от ТЦ «Рио» до улицы Сахарова.

С 1 апреля автобус №53 будет курсировать от ТЦ «Вернисаж» до «Глобуса», а автобус №99 – от «Глобуса» до вокзала Ярославль Главный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ярославле старые автобусы заменят на новые в течение двух месяцев

К концу мая все автобусы Ярославля и Ярославского района обещают заменить на современные (подробнее)