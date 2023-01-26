В Ярославле изменятся маршруты автобусов №№32, 53 и 99

В Ярославле весной изменятся маршруты трех автобусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле весной изменятся маршруты трех автобусов. По данным департамента транспорта, с 15 апреля автобус №32 будет ходить от гипермаркета «Глобус» до 15-го микрорайона. Сейчас он ездит от ТЦ «Рио» до улицы Сахарова.

С 1 апреля автобус №53 будет курсировать от ТЦ «Вернисаж» до «Глобуса», а автобус №99 – от «Глобуса» до вокзала Ярославль Главный.

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