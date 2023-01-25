В Ярославской области создадут электронный центр управления транспортом

В Ярославской области планируют создать единый электронный центр управления транспортом. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области планируют создать единый электронный центр управления транспортом. Отсюда в режиме онлайн будет контролироваться работа общественного транспорта всего региона.

Как пояснил губернатор Михаил Евраев, сотрудники центра смогут видеть, сколько машин на линии, где они находятся и соблюдают ли расписание. За задержки и невыход в рейс перевозчикам автоматически будут начисляться штрафы.

Также Михаил Евраев рассказал, когда в Ярославле и в Ярославском районе на смену старым автобусам придут новые и какова дальнейшая судьба ярославского трамвая.