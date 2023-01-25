В Ярославле «откопали» от снега станцию скорой помощи

У станции скорой помощи убрали снег. Скриншот с видео, группа "Народный фронт | Ярославская область" ВКонтакте

Несколько дней назад КП-Ярославль рассказывала о проблеме, с которой столкнулись водители скорой помощи. Дорогу до станции на улице Урицкого в Дзержинском районе расчищали всего один раз за зиму. Машины буксовали в снежной каше, чтобы разъехаться друг с другом приходилось применять все навыки маневрирования.

В ЕДДС звонили, но реакции не последовало. Тогда сотрудники «скорой» обратились в региональное отделение ОНФ – и дорогу наконец-то почистили.

- Были ямы, бугры – ничего не осталось, все идеально ровно, - говорят водители.

Правда, остались куча невывезенного снега, и нерасчищенная из-за припаркованных автомобилей часть полосы. Но в департаменте городского хозяйства мэрии пообещали оперативно исправить эти недочеты.

- Мэрия Ярославля, зима долгая. Было бы здорово не копить снег, а убирать его по мере необходимости. Особенно рядом с учреждениями здравоохранения. У медиков полно более важных дел, чем звонить в ЕДДС в попытке заставить коммунальщиков выполнять свои обязанности, - говорят в Народном фронте.