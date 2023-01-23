Водители скорой помощи жалуются на неубранные улицы Ярославля

Жалобы на некачественную уборку снега в региональной ОНФ поступают со всего Ярославля. Скриншот с видео, ОНФ по Ярославской области

Жалобы на некачественную уборку снега в региональной ОНФ поступают со всего Ярославля.

- Зачем вывозить снег, если весной сам растает? Видимо, по такому принципу работают коммунальщики. А власти, кажется, не против, - говорят в ОНФ.

На заваленные снегом дороги жалуются все: и автомобилисты, и пешеходы. Тяжело приходится водителя скорой помощи, а ведь от их скорости передвижения зависит жизнь людей.

- Обращались в дежурную службу мэрии по номеру 40-40-40 недели две назад. Как было все, так и есть, - говорит водитель «скорой» Сергей.

А при этом дорога до станции уже тонет в снегу. За всю зиму уборочная техника сюда, по словам автомобилистов, приезжала только один раз.

- Из двух полноценных полос используется только одна. Машины скорой помощи заднеприводные, им проехать достаточно тяжело. Гражданам из-за снежных валов не пройти в свои дворы, - говорит активист ОНФ Семен Панов.

Рейд по Дзержинскому району показал: практически все улицы превратились в сугробы. По всем проблемным участкам специалисты регионального ОНФ обратились в мэрию.

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