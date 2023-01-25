Из Ярославля в Екатеринбург, Пермь, Самару и Уфу начнут летать самолеты

Весной 2023 года между Ярославлем и рядом крупных городов планируют открыть прямое авиасообщение. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Весной 2023 года между Ярославлем и рядом крупных городов планируют открыть прямое авиасообщение. Самолеты из Туношны будут летать в Екатеринбург, Пермь, Самару и Уфу.

- Мы серьезно увеличим пассажиропоток с крупными агломерациями. Таким образом, У нас будет и туристический поток, и экономическая активность. Мы открываем удобную логическую дорогу, наши жители смогут в эти города быстро добраться, - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Кроме того, сейчас идут поиски инвестора, который будет готов вложиться в развитие ярославского аэропорта «Туношна».

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