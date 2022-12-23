С 1 января самолеты из Ярославля в Санкт-Петербург будут летать ежедневно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 января следующего года авиасообщение между Ярославлем и Санкт-Петербургом станет ежедневным. На направлении будет работать компания "Икар". Стоимость билета - от 2,5 тысяч рублей в одну сторону. В среднем полет будет занимать 1 час 35 минут.

- Рейсы выполняются не первый год и высоко востребованы. Ярославль и Петербург связывают обширные деловые и туристические отношения. Увеличение частоты полетов позволит выстроить удобную и быструю транспортную логистику, - сказал заместитель председателя регионального правительства Максим Авдеев.

В декабре число рейсов между столицей Золотого кольца России и Северной столицей было увеличено до трех в неделю.