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НовостиОбщество23 декабря 2022 6:13

Авиасообщение между Ярославлем и Санкт-Петербургом станет ежедневным

С 1 января 2023 года
Полина Вачнадзе
С 1 января самолеты из Ярославля в Санкт-Петербург будут летать ежедневно.

С 1 января самолеты из Ярославля в Санкт-Петербург будут летать ежедневно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 января следующего года авиасообщение между Ярославлем и Санкт-Петербургом станет ежедневным. На направлении будет работать компания "Икар". Стоимость билета - от 2,5 тысяч рублей в одну сторону. В среднем полет будет занимать 1 час 35 минут.

- Рейсы выполняются не первый год и высоко востребованы. Ярославль и Петербург связывают обширные деловые и туристические отношения. Увеличение частоты полетов позволит выстроить удобную и быструю транспортную логистику, - сказал заместитель председателя регионального правительства Максим Авдеев.

В декабре число рейсов между столицей Золотого кольца России и Северной столицей было увеличено до трех в неделю.