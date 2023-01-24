Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 января 2023 8:53

«Заморгал свет и вырубилось электричество»: как начался пожар в ярославском АТП

Огонь уничтожил гараж и два автобуса
Полина Вачнадзе
Огонь уничтожил сам гаражный бокс и два автобуса. ФОТО: Дмитрий КУЧЕР

Огонь уничтожил сам гаражный бокс и два автобуса. ФОТО: Дмитрий КУЧЕР

Около 14 часов 23 января загорелся гаражный бокс АТП, расположенного на Ленинградском проспекте в Ярославле. Сначала на место выехали 24 пожарных и шесть единиц техники, но масштаб возгорания потребовал привлечения большего количества ресурсов.

О полной локализации возгорания сообщили в 16:55. Огонь уничтожил сам гаражный бокс и два автобуса, которые в нем находились. Пострадавших среди сотрудников нет.

По предварительной версии, пожар начался при проведении ремонтных работ.

Как сообщил источник КП-Ярославль, в это время в помещении шли сварочные работы.

- Сначала заморгал свет, потом вырубилось электричество. Пожарную сигнализацию не слышали, - рассказал очевидец.