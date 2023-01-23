В Ярославле горит АТП на Ленинградском проспекте

В Ярославле загорелось АТП. ФОТО: Дмитрий КУЧЕР

На Ленинградском проспекте в Ярославле горит АТП. По данным спасателей, вспыхнул автобус в одном из гаражных боксов.

- Сообщение поступило в 14:07. На место выехали 24 человека личного состава и 6 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Данных о пострадавших пока нет.

По уточненным данным, пожару присвоен второй ранг, который требует дополнительных человеческих ресурсов, воды и техники.

Обновление информации: пожар на АТП потушили.